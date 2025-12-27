Più di 1,5 milioni per asfaltature e abbattimento delle barriere archiettoniche Le vie interessate

Bergamo. Prosegue l’impegno dell’amministrazione nel rendere strade e marciapiedi più sicuri e accessibili. La Giunta Carnevali ha approvato nei giorni scorsi due progetti esecutivi, parte del programma triennale delle opere pubbliche 2025–2027, che interesseranno diverse aree e quartieri. Il primo, per oltre 1,1 milioni di euro, porterà al rifacimento delle asfaltature di strade e di marciapiedi; il secondo riguarda invece l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione degli spazi pedonali in sette vie cittadine per un investimento pari a oltre mezzo milione di euro. “Le due delibere condividono l’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita urbana – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Ferruccio Rota -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

