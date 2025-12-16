Vivere con un cane rafforza le relazioni sociali | lo studio che fa capire quanto Fido aiuta a stringere nuovi legami

Uno studio condotto a Tokyo evidenzia come convivere con un cane possa rafforzare le relazioni sociali e migliorare il senso di appartenenza alla comunità. La presenza di Fido favorisce l'interazione tra vicini e aumenta le opportunità di creare nuovi legami, sottolineando i benefici sociali di avere un animale domestico in contesti urbani.

Uno studio condotto nella città di Tokyo ha dimostrato quello che per molte persone che vivono con un cane è già un dato di fatto: la vita con Fido in città migliora le relazioni sociali e fa aumentare il senso di appartenenza a una comunità. Fanpage.it

