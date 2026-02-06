Ascolti tv ieri 5 febbraio 2026 La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi Striscia la Notizia contro Don Matteo - Tutti i dati Auditel

I dati degli ascolti tv di ieri, 5 febbraio 2026, mostrano ancora una volta la sfida tra i programmi più seguiti. La Ruota della Fortuna ha affrontato Affari Tuoi, mentre Striscia la Notizia ha cercato di superare Don Matteo in prima serata. Anche questa volta, i numeri confermano quanto sia serrata la competizione tra le varie trasmissioni di intrattenimento in Italia.

Gli ascolti tv di ieri, giovedì 5 gennaio 2026, vedono un scontro tra La Ruota della Fortuna su Canale 5 e Affari Tuoi su Rai 1 nell'Access Prime Time e la sfida tra una nuova puntata di Striscia la Notizia, la fiction Don Matteo, la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Il tg satirico di Antonio Ricci ha ospitato Samira Lui. La soubrette sarà riuscita a far ottenere al programma lo stesso share che da mesi raggiunge il quiz preserale condotto da Gerry Scotti? Ecco i dati Auditel. Ascolti tv ieri 5 gennaio 2026, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi Nuova giornata, nuova sfida tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Samira Lui su Canale 5 e Affari Tuoi presentato da Stefano De Martino su Rai 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gli ascolti televisivi di giovedì 22 gennaio 2026 vedono una competizione tra Rai 1 e Canale 5.

Giovedì sera gli ascolti tv hanno visto una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5.

