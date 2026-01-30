Ascolti tv ieri 29 gennaio 2026 dallo scontro tra Striscia la Notizia e Don Matteo a quello tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ieri sera in tv si sono sfidati a colpi di ascolti. Su Canale 5, “Striscia la Notizia” ha battuto “Don Matteo” su Rai1, che ha comunque tenuto bene il pubblico. Nell’Access Prime Time, “La Ruota della Fortuna” e “Affari Tuoi” si sono affrontate, offrendo ai telespettatori un’altra serata di giochi e spettacolo. I dati ufficiali mostrano un testa a testa tra i programmi, con alcune differenze di share che fanno discutere.

Gli ascolti tv di ieri, giovedì 29 gennaio 2026, vedono lo scontro in prima serata tra Striscia la Notizia su Canale 5 e Don Matteo su Rai1, mentre nell'Access Prime Time è andata in onda la consueta sfida tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Affari Tuoi presentato da Stefano De Martino. Ecco tutti i programmi e i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera, 29 gennaio 2026 I dati sugli ascolti tv escono dopo le ore 10. Ieri sera Striscia la Notizia – La voce della presenza è tornata in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata speciale. Alla conduzione c'era di nuovo la coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancata dalle sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.

