Striscia la notizia ha subito un crollo negli ascolti, passando dal 18% al 10% di share. La causa principale sembra essere la concorrenza di Don Matteo, che ha conquistato la prima posizione con una media superiore. La trasmissione satirica di Canale 5 ha perso pubblico, probabilmente a causa di una scena particolarmente discussa nel nuovo episodio. La sera si è conclusa con Don Matteo che ha dominato la classifica, lasciando dietro di sé le altre proposte televisive. La prossima settimana si attendono eventuali cambiamenti negli ascolti.

Gli ascolti tv riportano una chiusura disastrosa per Striscia la notizia che è partita dal 18% per chiudere al 10.3% Gli ascolti tv del 19 febbraio assegnano la vittoria a Don Matteo 15 che, sebbene perde un po’ di telespettatori, vince contro una concorrenza sempre più fiacca. Striscia la notizia ha realizzato solo il 10.3%, facendosi quasi superare dal pattinaggio artistico. In access stavolta torna a vincere Stefano De Martino con Affari Tuoi. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, disastro Striscia la notizia, bene Don Matteo che vince la serata

