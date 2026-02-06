ascolti tv don matteo vince e la coppa italia supera striscia la notizia

Questa sera gli ascolti tv premiano Don Matteo, che batte tutti con una crescita di pubblico. La fiction con Terence Hill conquista la prima posizione, mentre la partita di calcio per la Coppa Italia supera “Striscia la notizia” e si prende il secondo posto tra i programmi più visti. Continua il calo della storica trasmissione di Canale 5, che fatica a mantenere il pubblico.

Gli ascolti tv del 5 febbraio confermano la sconfitta di Striscia la notizia che, non solo perde telespettatori, ma viene anche superata dalla Coppa Italia. Bene Don Matteo che aumenta i punti di share.

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano ancora una volta come Don Matteo 15 abbia conquistato il pubblico, battendo la concorrenza.

Questa sera gli ascolti della televisione italiana mostrano due volti opposti.

