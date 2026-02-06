Ascolti tv 5 febbraio | chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia la sfida tra De Martino e Scotti

Questa sera la sfida tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Su Rai1, il prete investigatore ha mantenuto il suo pubblico, ma su Canale5, Striscia ha conquistato una fetta più consistente. In access prime time, De Martino con Affari tuoi ha superato la concorrenza di Gerry Scotti con La ruota della fortuna. La serata si è chiusa con un testa a testa tra i due programmi di intrattenimento.

