Carnevale di Foiano al giro di boa Terza sfilata e attesa per il verdetto Divertimento e tanto pubblico

Il Carnevale di Foiano della Chiana ha raggiunto il suo momento cruciale, perché oggi si svolge la terza sfilata e si aspetta con ansia il verdetto finale. Centinaia di spettatori si sono radunati lungo i viali colorati per assistere alle maschere e ai carri decorati. La giornata si presenta ricca di eventi, con molta gente che si diverte e si immerge nelle tradizioni carnevalesche.

Oggi il Carnevale di Foiano della Chiana affronta uno dei passaggi chiave della sua 487ª edizione. La terza domenica, collocata nel pieno del calendario carnevalesco, segna infatti una fase decisiva della manifestazione: aumentano le presenze, cresce l'attenzione sugli eventi collaterali e il programma si struttura in modo sempre più articolato tra tradizione, intrattenimento e iniziative culturali. "La terza e la quarta domenica sono quelle più importanti per noi – spiega Marco Giramondi, responsabile comunicazione del Carnevale di Foiano – perché rappresentano il periodo pieno della festa. Questa in particolare cade tra il Giovedì e il Martedì Grasso ed è quindi quella più centrale".