Ascoli Carnevale 2026 | record di iscritti 132 gruppi in gara tra satira attualità e tradizioni locali

Il Carnevale di Ascoli Piceno nel 2026 ha attirato un numero senza precedenti di partecipanti, con 132 gruppi iscritti. La forte adesione deriva dalla voglia di divertirsi e di esprimersi attraverso satira, attualità e tradizioni locali. Tra le squadre in gara ci sono anche alcune che rappresentano scuole e associazioni del territorio, pronti a sorprendere il pubblico con le loro maschere e carri.

Ascoli Piceno si prepara al Carnevale più affollato di sempre: 132 gruppi in lizza per il titolo. Il Carnevale di Ascoli Piceno è pronto a vivere un'edizione record. Ben 132 gruppi hanno confermato l'iscrizione al concorso del 2026, segnando un leggero incremento rispetto all'anno precedente e confermando la vitalità di una delle feste più antiche e amate della regione Marche. L'organizzazione, curata dall'associazione "Il Carnevale di Ascoli", si prepara ad accogliere una sfilata più ricca e variegata che mai. Un lavoro di squadra per gestire l'ondata di adesioni. L'associazione "Il Carnevale di Ascoli", guidata da Luigia Rossi Brunori e Daniela Matalucci, ha gestito un flusso crescente di adesioni, dimostrando capacità organizzativa e dedizione.