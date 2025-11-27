Tempo di lettura: 2 minuti “ Nell’artigianato l’unica svolta significativa è quando si lavora insieme, superando logiche individualistiche. Coloro che amano davvero questo settore devono collaborare e impegnarsi in sinergia. A Casola, i migliori auguri di buon lavoro da tutta la CNA Salerno”. Con queste parole, i vertici di Cna Salerno, il presidente Antonio Citro e la direttrice Simona Paolillo hanato la nomina, a sorpresa, dell’ex presidente, con il quale fino ad un mese fa si è collaborato ad importanti iniziative, in un’altra associazione. “ Come CNA abbiamo sempre sostenuto lo sviluppo dell’artigianato con determinazione, contribuendo a garantire crescita e visibilità a tutti i comparti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - CNA Salerno, la promozione dell’artigianato è un valore oltre le persone