Sinner-Mensik in diretta all'ATP Doha quarti di finale LIVE | l'orario d'inizio chi vince affronta Fils

Jannik Sinner affronta oggi Mensik nei quarti di finale dell’ATP Doha, dopo aver superato con successo le prime due sessioni del torneo. La partita si gioca a causa di un infortunio che ha costretto l’avversario a ritirarsi in una delle precedenti sfide. Gli appassionati assistono a un match intenso, con Sinner che cerca di confermare la sua forma migliore. L’orario di inizio è previsto per le 14:00, e chi vince incontrerà Fils nel prossimo turno. La tensione cresce man mano che si avvicina il fischio d’inizio.