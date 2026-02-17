Alexander McQueen | McGirr celebra l’arte e la forza femminile con nuova campagna Primavera Estate 2026

Alexander McGirr ha scelto di mettere in mostra la forza femminile nella sua nuova campagna PrimaveraEstate 2026 di Alexander McQueen, perché vuole evidenziare il potere delle donne attraverso immagini che catturano la loro autenticità. La fotografa ha coinvolto cinque artiste contemporanee, tra cui una pittrice e una performer, per rappresentare diversi aspetti della femminilità moderna. La campagna si svolge principalmente negli spazi urbani di Londra, dove si alternano scatti che ritraggono modelle in pose decise e ambientazioni reali. Questa iniziativa mira a trasmettere un messaggio di libertà e autodeterminazione, usando immagini forti e

Alexander McQueen: La Forza Femminile al Centro della Nuova Campagna PrimaveraEstate 2026. Londra – La nuova campagna pubblicitaria di Alexander McQueen per la collezione PrimaveraEstate 2026 celebra la potenza e l’autenticità delle donne attraverso le immagini di cinque figure di spicco del panorama artistico contemporaneo. La campagna, svelata oggi, 17 febbraio 2026, è firmata dal direttore creativo Seán McGirr e catturata dall’obiettivo di Harley Weir, segnando un debutto significativo per il nuovo timoniere della maison. McGirr, con questa prima campagna, delinea una visione della donna che si discosta dai canoni tradizionali di bellezza, concentrandosi sull’energia intrinseca e sulla forza espressiva.🔗 Leggi su Ameve.eu La nuova campagna Primavera/Estate 2026 di Prada è un inno all’era digitaleLa campagna PrimaveraEstate 2026 di Prada, intitolata “Image of an image”, esplora il rapporto tra moda e digitale. Aspettando la sfilata di febbraio, Demna ha svelato la nuova campagna Primavera/Estate 2026 "La Famiglia": ogni personaggio incarna un'anima del brandIn attesa della sfilata di febbraio, Demna presenta la campagna PrimaveraEstate 2026 intitolata Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Alexander McQueen, la prima campagna sotto Seán McGirr ne celebra le origini BritSeán McGirr continua a costruire la sua visione per Alexander McQueen. Il marchio nell’orbita del gruppo Kering ha svelato la prima campagna sotto la direzione creativa del designer irlandese che, in ... milanofinanza.it Seán McGirr è il nuovo direttore creativo di Alexander McQueenDopo molte ipotesi circolate durante la Paris Fashion Week primavera estate 2024 (conclusasi il 3 ottobre), Alexander McQueen ha infine annunciato chi sarà il nuovo direttore creativo della maison: si ... vogue.it / Lee Alexander McQueen è forse uno dei designer più studiati della sua generazione. Una cosa di cui nessuno discute, né nessuno ha mai documentato sistematicamente però è lo stile personale del designer. La casa d’aste Kerry Taylor ha annunciat facebook Ristrutturare, non vendere subito: la ricetta di de Meo per @McQueen x.com