L' anticiclone porta il bel tempo sull' Italia e l' inversione termica favorisce lo smog in Valpadana

«Un robusto anticiclone si appresta a invadere tutta l'area mediterranea, caratterizzando l'intera seconda settimana di dicembre. Già dall'Immacolata e per buona parte della prossima settimana ci attende così tempo stabile sull’Italia, anche se con cieli non sempre sereni e soleggiati». Sono. 🔗 Leggi su Veronasera.it

