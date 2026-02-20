Fantascienza! Carlo Conti sbotta | cosa succede a Sanremo

Carlo Conti si arrabbia: il motivo è la confusione che circonda il Festival di Sanremo 2026. Secondo il conduttore, molte voci non ufficiali creano aspettative ingiustificate tra il pubblico. Le indiscrezioni sui partecipanti e il programma cambiano continuamente, lasciando gli appassionati confusi. Conti chiede chiarezza e più informazioni ufficiali prima di parlare di dettagli. Le polemiche aumentano mentre si avvicina l’evento, che si terrà tra poche settimane. La scena si prepara a vivere un’altra edizione ricca di sorprese.

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e come ogni anno sono molte le indiscrezioni che accompagnano la kermesse musicale più seguita d’Italia. Tra le ultime notizie circolate nei giorni scorsi, aveva fatto discutere la possibilità che la premier Giorgia Meloni potesse essere ospite alla prima serata del Festival, in programma martedì 24 febbraio. Secondo quanto riportato da alcune fonti, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, avrebbe in via riservata invitato la leader di Fratelli d’Italia a presenziare all’evento, lasciando intendere che la sua partecipazione fosse in fase di valutazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Fantascienza!”. Carlo Conti sbotta: cosa succede a Sanremo Leggi anche: Fiorello, la bomba su Carlo Conti e Sanremo: cosa succede Leggi anche: Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni a Sanremo: "Fantascienza" Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sanremo 2026, dopo Meloni pure Conti smaschera la fake news: Nessun invitoDopo Palazzo Chigi tocca a Carlo Conti smentire la fake news su Sanremo 2026. Un invito al Festival in forma privata del conduttore alla premier ... iltempo.it Sanremo 2026, Conti: Meloni al Festival? E’ fantascienza!Il direttore artistico del Festival, Carlo Conti (Foto LaPresse/Marco Alpozzi) Questa è troppo grossa! msn.com Carlo Conti smentisce sul suo profilo Instagram la presenza di Giorgia Meloni a #Sanremo2026 x.com Passeggiata nel centro storico e serata tra amici, Carlo Conti visita Dolceacqua Accompagnato dall’assessore di Sanremo Alessandro Sindoni, è stato accolto dal sindaco del Borgo dei Doria Fulvio Gazzola - facebook.com facebook