Arriva la Sammaurese la Vigor punta in alto
La squadra della Sammaurese ha vinto l'ultima partita, causando preoccupazione alla Vigor. La sfida tra le due formazioni si svolgerà domenica alle 15 al
Nonostante le assenze, la Vigor deve alzare l’asticella. La sfida contro la Sammaurese, in programma al "Bianchelli" domenica alle 15, ha un peso specifico enorme. È una gara delicatissima per i romagnoli, sempre più con l’acqua alla gola, è un’occasione da non sciupare per la Vigor che, con una vittoria, potrebbe ipotecare definitivamente la salvezza. Situazioni diverse, obiettivo comune: il successo. La Sammaurese di mister Antonioli, lo scorso anno alla guida della della Vigor per alcuni mesi, è la penultima forza del campionato, ma non per questo può dirsi spacciata. Nelle ultime 5 gare di campionato i giallorossi hanno conquistato altrettanti punti, uno in meno della Vigor: ciò dimostra che la Sammaurese è più viva che mai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Arriva la Sammaurese. "Recanatese, dai ragazzi tirerò fuori il massimo»
Leggi anche: Qui Senigallia. Vigor concentrata. Arriva la MacerateseLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sammaurese, basta disattenzioni. Arriva il Sora a caccia di punti; Teramo, arriva la stangata: tre turni a Njambe; Sammaurese basta disattenzioni Arriva il Sora a caccia di punti.
Arriva la Sammaurese, la Vigor punta in altoNonostante le assenze, la Vigor deve alzare l’asticella. La sfida contro la Sammaurese, in programma al Bianchelli domenica alle 15, ha un peso specifico enorme. È una gara delicatissima per i romag ... ilrestodelcarlino.it
Sammaurese, basta disattenzioni. Arriva il Sora a caccia di puntiQuello delle troppe reti subite è un problema che la Sammaurese si porta sulle spalle dall’inizio del campionato, nelle ultime due giornate però i sette gol subiti hanno fatto capire che in questo mom ... ilrestodelcarlino.it
TvSei. . Giulianova - Sammaurese 3-2 Serie D Girone F 2025/26 - 23^ Giornata - facebook.com facebook