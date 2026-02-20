La squadra della Sammaurese ha vinto l'ultima partita, causando preoccupazione alla Vigor. La sfida tra le due formazioni si svolgerà domenica alle 15 al

Nonostante le assenze, la Vigor deve alzare l’asticella. La sfida contro la Sammaurese, in programma al "Bianchelli" domenica alle 15, ha un peso specifico enorme. È una gara delicatissima per i romagnoli, sempre più con l’acqua alla gola, è un’occasione da non sciupare per la Vigor che, con una vittoria, potrebbe ipotecare definitivamente la salvezza. Situazioni diverse, obiettivo comune: il successo. La Sammaurese di mister Antonioli, lo scorso anno alla guida della della Vigor per alcuni mesi, è la penultima forza del campionato, ma non per questo può dirsi spacciata. Nelle ultime 5 gare di campionato i giallorossi hanno conquistato altrettanti punti, uno in meno della Vigor: ciò dimostra che la Sammaurese è più viva che mai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva la Sammaurese, la Vigor punta in alto

Leggi anche: Arriva la Sammaurese. "Recanatese, dai ragazzi tirerò fuori il massimo»

Leggi anche: Qui Senigallia. Vigor concentrata. Arriva la Maceratese

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.