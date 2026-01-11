Arriva la Sammaurese Recanatese dai ragazzi tirerò fuori il massimo
Oggi, al campo Tubaldi, la Recanatese affronta la Sammaurese in una partita importante per la classifica. La sfida rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di ottenere punti fondamentali in chiave salvezza. I biancocelesti si preparano a dare il massimo, con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo in un incontro che si preannuncia deciso e combattuto.
È match day per la Recanatese che oggi pomeriggio al Tubaldi ospiterà nella delicata sfida salvezza l’ Inter Sammaurese. L’imperativo in casa giallorossa sono i tre punti dopo il ko di Notaresco nella prima uscita del 2026. A presentare la sfida il tecnico Giovanni Pagliari: "A Notaresco abbiamo fatto un buon primo tempo, peccato per aver preso gol prima dell’intervallo. Sono molto fiducioso perché c’è un gruppo composto da bravi ragazzi e calciatori a cui bisogna cercare di tirare fuori il massimo, sono convinto che ci riuscirò". Sulla partita salvezza con i romagnoli: "È una gara difficile. È uno scontro diretto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
