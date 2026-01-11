Oggi, al campo Tubaldi, la Recanatese affronta la Sammaurese in una partita importante per la classifica. La sfida rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di ottenere punti fondamentali in chiave salvezza. I biancocelesti si preparano a dare il massimo, con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo in un incontro che si preannuncia deciso e combattuto.

È match day per la Recanatese che oggi pomeriggio al Tubaldi ospiterà nella delicata sfida salvezza l’ Inter Sammaurese. L’imperativo in casa giallorossa sono i tre punti dopo il ko di Notaresco nella prima uscita del 2026. A presentare la sfida il tecnico Giovanni Pagliari: "A Notaresco abbiamo fatto un buon primo tempo, peccato per aver preso gol prima dell’intervallo. Sono molto fiducioso perché c’è un gruppo composto da bravi ragazzi e calciatori a cui bisogna cercare di tirare fuori il massimo, sono convinto che ci riuscirò". Sulla partita salvezza con i romagnoli: "È una gara difficile. È uno scontro diretto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arriva la Sammaurese. "Recanatese, dai ragazzi tirerò fuori il massimo»

