Il principe Andrea è stato arrestato a Londra per sospetti legami con attività illecite, provocando una forte tempesta politica nel Regno Unito. La polizia ha effettuato l’arresto ieri mattina, dopo settimane di indagini, in un appartamento nel centro di Londra. Uomini in divisa hanno portato via il membro della famiglia reale, lasciando molti a chiedersi quali siano le accuse esatte. La notizia ha già fatto il giro dei media e scuote i rapporti tra la monarchia e il governo britannico. La sua posizione ora è sotto stretta osservazione.

di Deborah Bonetti LONDRA L’arresto di Andrew Mountbatten-Windsor è stato come un terremoto costituzionale per la Gran Bretagna. In pochi minuti si è diffusa la notizia del blitz della Thames Valley Police a Wood Farm, la residenza privata nella tenuta reale di Sandringham dove era stato relegato dopo lo sfratto dal Royal Lodge. Sei veicoli senza insegne, con agenti e funzionari in borghese, hanno circondato l’abitazione di primo mattino e lo hanno arrestato con l’accusa di " condotta illecita nell’esercizio di una funzione pubblica" in relazione allo scandalo dei suoi rapporti con Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arrestato il principe Andrea

Principe Andrea arrestato, Re Carlo: «La giustizia faccia il suo corso». Per l'accusa l'ex principe condivise informazioni con EpsteinL'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, dopo che le autorità hanno accusato di aver condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein.

Ecco perché è stato arrestato il principe AndreaIl principe Andrea è stato arrestato a causa di accuse di natura penale che hanno scosso la sua reputazione.

EPSTEINFILES: ARRESTATO IL PRINCIPE ANDREA

