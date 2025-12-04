Rapina sala slot armato di pistola e volto coperto dalla sciarpa della Roma in fuga con 7mila euro

Rapina nella sala slot in piazza Pio XI. Un uomo, con il volto coperto da una sciarpa della Roma e armato di pistola, ha fatto irruzione nell'attività martedì 2 dicembre. Dopodiché è fuggito con 7mila euro. Poche ore dopo è stato individuato e denunciato.Rapina nella sala slotI fatti sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Rapina sala slot armato di pistola e volto coperto dalla sciarpa della Roma, in fuga con 7mila euro ift.tt/94UltFA Vai su X

Castellammare di Stabia. rapina alla stazione, arrestato 26enne Un 26enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia di Stato per rapina nei pressi della stazione ferroviaria di Piazza Matteotti. L’intervento è scattato dopo una segnalazione alla Sala Operativa. - facebook.com Vai su Facebook

Il video della rapina alla sala slot di Pietra Ligure, arrestato il responsabile - Lo scorso 9 ottobre era entrato in una sala slot di Pietra Ligure con addosso casco e occhiali da sole e in mano una pistola, che si è poi rivelata un'arma giocattolo. Segnala rainews.it

Rapina sala slot armato di coltello. Arrestato mentre cerca di fuggire - Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti dal titolare di una sala slot di Marina Centro, che nella tarda... ilrestodelcarlino.it scrive

Arresto convalidato per i due rapinatori della sala slot - Arresto convalidato per i due uomini di Priverno finiti in manette giovedì notte in seguito alla rapina a mano armata presso la Sala Slot a Ceriara di Sezze. Segnala latinaoggi.eu

Rapina sala giochi armato di pistola e con il volto nascosto da un casco: arrestato dai carabinieri - I carabinieri della compagnia di Albenga, al termine di una rapida e incisiva attività d’indagine, hanno arrestato un 36enne italiano ritenuto l’autore della rapina avvenuta presso la s ... Scrive msn.com

Roma, rapinatore con la sciarpa giallorossa assalta la sala scommesse e fugge con 7mila euro - Così il bandito martedì pomeriggio ha messo a segno il colpo in una delle sale scommesse ... Segnala ilmessaggero.it

Rapina a mano armata in una sala slot in Irpinia, banditi in fuga col bottino - Paura nelle prime di questa mattina ad Atripalda, popoloso comune alle porte di Avellino: due malviventi hanno assaltato, pistola in pugno, una sala slot che si stava apprestando a chiudere. Segnala fanpage.it