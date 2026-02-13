Rapina in villa a Cenate Sopra armati di ascia e pistola | 5 arresti

All’alba dell’11 febbraio 2026, i Carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo e del Comando Provinciale di Brescia hanno arrestato cinque persone coinvolte in una rapina in villa a Cenate Sopra, avvenuta il 6 ottobre 2024. La rapina, durata poco più di un minuto, è stata portata a termine armati di ascia e pistola, e il motivo principale è stato il tentativo di svaligiare l’abitazione con un colpo ben pianificato. Un dettaglio che distingue questa operazione è la presenza di un complicato sistema di comunicazione tra i ladri, che ha permesso loro di coordinarsi anche durante il col

All’alba dell’ 11 febbraio 2026 i Carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo, coadiuvati da quelli del Comando Provinciale di Brescia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bergamo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone ritenute responsabili di una rapina pluriaggravata in villa consumata il 6 ottobre 2024 a Cenate Sopra. L’episodio si era verificato in orario serale quando quattro soggetti, supportati da un quinto, all’esterno della proprietà, che faceva da “palo”, si erano introdotti all’interno di una villa di un imprenditore di Cenate Sopra.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su cenate sopra Rapina in villa ad Aversa: famiglia di farmacisti svegliati da malviventi armati di pistola Rapina al supermercato ad Aprilia, banditi armati di pistola in fuga con il bottino Nel tardo pomeriggio di ieri, Aprilia è stata teatro di una rapina armata presso il supermercato Conad di via dei Mille. Ultime notizie su cenate sopra Argomenti discussi: Fuori i soldi o spariamo: due arresti per la rapina in villa alla famiglia Doimo; Fermato un 18enne, figlio del rapinatore ucciso mentre rapinava una villa a Lonate Pozzolo; Madre e figlio minacciati con la pistola e derubati: due arresti per la rapina in villa a Refrontolo; Rapina in villa: 5 misure cautelari tra Bergamo e Brescia. Rapina in villa a Cenate Sopra armati di ascia e pistola: 5 arrestiIl fatto risale all'ottobre 2024: tenendo sotto minaccia la nuora del proprietario, sola in casa in quel momento, si erano fatti consegnare un orologio, alcuni monili in oro e vari suppellettili ... bergamonews.it Cenate Sopra, cinque arresti per la rapina nella villa di un imprenditore: la pistola, le minacce alla nuora e il compro oro assaltato pochi giorni dopoCon i passamontagna, armati di pistola e ascia, la sera del 6 ottobre 2024 fecero irruzione nella villa di un imprenditore a Cenate Sopra, che da remoto seguì in diretta il sequestro della nuora, la ... bergamo.corriere.it Tornano i maghi! Venerdì 27 febbraio vi aspetta una serata tra piatti speciali e magia dal vivo, con giochi di prestigio che ti sorprenderanno a ogni portata. Prenota subito il tuo tavolo: 3481156871 Ristorante Pizzeria degli Olivi, Cenate Sopra (BG) Ri - facebook.com facebook