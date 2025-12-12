Fanno irruzione nel discount e minacciano la cassiera per il bottino poi rinchiudono i clienti nella stanza della cassaforte

Un'ondata di rapine sta colpendo il padovano, con quattro furti in attività commerciali negli ultimi otto giorni. Gli episodi più recenti hanno visto banditi irrompere nei discount, minacciare le cassiere e rinchiudere i clienti nella stanza della cassaforte, creando grande preoccupazione tra la popolazione.

Un'altra rapina è stata messa a segno nel padovano, dove secondo la stampa locale solo negli ultimi 8 giorni si sono verificati ben 4 colpi in varie attività commerciali. L'ultima è il supermercato Prix di via Molini, a Bagnoli di Sopra.Il colpo è andato in scena nella serata di ieri, 11 dicembre. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Fanno irruzione nel discount e minacciano la cassiera per il bottino, poi rinchiudono i clienti nella stanza della cassaforte

Tute nere e passamontagna: in tre fanno irruzione nell'abitazione del sindaco di Parolise Antonio Ferullo. Svaligiata la villetta dalla banda degli incappucciati. L'appello del primo cittadino alla comunità: "Massima allerta".

Barbara D'Urso : Sconosciuti fanno irruzione e la minacciano: «Non ci provare»

