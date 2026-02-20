Arianna Fontana non chiude in bellezza | quinta nei 1500 metri Doppietta coreana

Arianna Fontana ha concluso la sua gara dei 1500 metri con un piazzamento fuori dal podio, finendo quinta. La sua prestazione si è scontrata con la doppietta delle coreane, che hanno dominato la finale. La campionessa italiana ha tentato l’ultimo sprint, ma non è riuscita a conquistare una medaglia. La gara si è disputata nel clima teso delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, attirando l’attenzione degli appassionati. La corsa si è conclusa senza sorprese per la fuoriclasse azzurra.

Non è riuscita ad Arianna Fontana la chiusura a effetto nella finale dei 1500 metri femminili di short track, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull'anello di ghiaccio del Forum di Assago, l'azzurra andava a caccia della quarta medaglia a Cinque Cerchi di questa edizione, dopo l'oro nella staffetta mista e gli argenti nei 500 metri e nella staffetta femminile. La finale A ha sorriso alla Corea del Sud, protagonista di una doppietta confezionata da Kim Gilli (2'32"076), davanti a Choi Minjeong (2'32"450). Il bronzo è stato conquistato dalla statunitense Corinne Stoddard (2'32"578), che ha così regalato agli Stati Uniti una medaglia in un competizione complessivamente sottotono per la compagine a stelle e strisce in questa disciplina.