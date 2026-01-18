Europei short track l’azzurra Arianna Fontana conquista l’oro nei 1500 metri

Arianna Fontana si aggiudica l’oro nei 1500 metri ai Campionati Europei di short track a Tilburg. Con questa vittoria, l’atleta italiana conquista il primo titolo continentale della sua carriera in questa specialità, contribuendo al medagliere azzurro in un evento di grande rilevanza per lo sport nazionale.

La pattinatrice Arianna Fontana conquista il primo oro dell’Italia nello short track agli Europei di Tilburg, nei Paesi Bassi. L’olimpionica azzurra, scelta come portabandiera per i prossimi Giochi di Milano-Cortina, si è imposta nella gara dei 1500 metri, precedendo l’olandese Zoe Deltrap. Sul podio anche un’altra italiana, Arianna Sighel, che ha conquistato il bronzo. I risultati. Per l’azzurra Arianna Fontana, si tratta del sesto titolo europeo nei 1500 metri, il primo conquistato a Ventspils nel 2008, e del 18° oro continentale in carriera. L’azzurra ha dominato la finale chiudendo in 2’42?479, davanti all’olandese Zoe Florence Deltrap che ha fatto un tempo di 2’42?718 e alla connazionale Arianna Sighel che ha chiuso con 2’42?762. 🔗 Leggi su Open.online

Arianna Fontana oro nei 1500 agli Europei di Short track

Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d’oro nei 1500 metri agli Europei di short track, attualmente in corso a Tiburg, in Olanda. L’atleta italiana si è distinta per la sua performance, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale di questa disciplina. La vittoria rappresenta un importante risultato per la nazionale italiana, evidenziando l’impegno e la talento di Fontana nel contesto europeo.

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: ORO per Arianna Fontana nei 1500! Sighel all’attacco nei 1000!

Segui in tempo reale i Campionati Europei di short track 2026, con aggiornamenti sulle gare e i risultati più importanti. Oggi, Arianna Fontana conquista l’oro nei 1500 metri, confermando il suo ruolo di protagonista della disciplina. Restate con noi per tutte le novità e gli aggiornamenti sulle gare in corso e le classifiche in diretta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

ARIANNAAAAAA È Fontana a regalare il primo oro all’Italia dello short track agli Europei di Tilburg! L’azzurra è CAMPIONESSAAAA nei 1500 metri femminili! Insieme a lei sul podio, con la medaglia di bronzo, Arianna Sighel! SPETTACOLARIIIIII x.com

#Pattinaggio Arianna Fontana regala il primo oro all'Italia dello short track agli Europei di Tilburg. L'olimpionica azzurra, portabandiera a #MilanoCortina, ha vinto la prova dei 1500mt davanti all'olandese Zoe Deltrap. Sul podio anche l'altra azzurra, Arianna - facebook.com facebook