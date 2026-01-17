LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | Nadalini bronzo nei 1500 tra poco i 1000 metri con Arianna Fontana
Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026. Oggi, Nadalini conquista il bronzo nei 1500 metri, mentre tra poco si svolgeranno le semifinali dei 1000 metri femminili con Arianna Fontana. Aggiorna questa pagina per restare informato sugli eventi e sui risultati delle gare in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:42 Piccola pausa. Si ripartirà alle 14.53 con le semifinali dei 1000 metri femminili. 14:40 C’è un pizzico di rammarico nel team Italia e nello stesso Nadalini. L’azzurro ne aveva, peccato aver dovuto spingere all’esterno negli ultimi due giri. 14:38 BRONZO NADALINI! All’esterno negli ultimi due giri, facendo molta più strada degli avversari, l’azzurro rimonta fino al terzo posto. Oro all’olandese Van’t Wout, argento al lettone Kruzbergs. 14:37 Aumenta il ritmo. Nadalini è nelle retrovie. 14:36 Partiti. Alè Thomas! 14:35 Completata la presentazione dei finalisti. 🔗 Leggi su Oasport.it
