Arianna Fontana è l’atleta più premiata di sempre | tutte le medaglie della pattinatrice

Arianna Fontana si è confermata l’atleta più decorata nella storia dello sport italiano, conquistando medaglie in diverse competizioni internazionali. La pattinatrice ha ottenuto il suo ultimo successo durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, contribuendo a far crescere l’entusiasmo tra gli appassionati italiani. La sua determinazione ha portato a risultati sorprendenti, tra cui una medaglia d’oro che ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente. La sua carriera continua a essere un esempio di dedizione e talento.

Le Olimpiadi 2026 ci hanno regalato tantissime soddisfazioni portando in alto la bandiera tricolore: la Nazionale Italiana si è fatta valere sulle piste di Milano-Cortina e ci ha fatto emozionare come poche altre volte. E non è ancora finita! Ma se c’è un’atleta che ha battuto tutti i record è sicuramente Arianna Fontana. La pattinatrice, con questa edizione dei Giochi Invernali, ha raggiunto ben 14 medaglie olimpiche, un record assoluto che la rende l’atleta più premiata di sempre. E manca ancora una gara in cui tutto può succedere. Arianna Fontana, la pattinatrice dei record. Il pattinaggio di velocità ci ha tenuti incollati alla televisione in queste Olimpiadi 2026 regalandoci ben più di un momento da ricordare.🔗 Leggi su Dilei.it

