Arianna Fontana è l’atleta più premiata di sempre | tutte le medaglie della pattinatrice
Arianna Fontana si è confermata l’atleta più decorata nella storia dello sport italiano, conquistando medaglie in diverse competizioni internazionali. La pattinatrice ha ottenuto il suo ultimo successo durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, contribuendo a far crescere l’entusiasmo tra gli appassionati italiani. La sua determinazione ha portato a risultati sorprendenti, tra cui una medaglia d’oro che ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente. La sua carriera continua a essere un esempio di dedizione e talento.
Le Olimpiadi 2026 ci hanno regalato tantissime soddisfazioni portando in alto la bandiera tricolore: la Nazionale Italiana si è fatta valere sulle piste di Milano-Cortina e ci ha fatto emozionare come poche altre volte. E non è ancora finita! Ma se c’è un’atleta che ha battuto tutti i record è sicuramente Arianna Fontana. La pattinatrice, con questa edizione dei Giochi Invernali, ha raggiunto ben 14 medaglie olimpiche, un record assoluto che la rende l’atleta più premiata di sempre. E manca ancora una gara in cui tutto può succedere. Arianna Fontana, la pattinatrice dei record. Il pattinaggio di velocità ci ha tenuti incollati alla televisione in queste Olimpiadi 2026 regalandoci ben più di un momento da ricordare.🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Argento per la staffetta femminile di short track: Arianna Fontana con 14 medaglie è l'atleta italiana più medagliata di sempre
Leggi anche: Arianna Fontana, tutte le medaglie olimpiche: da Torino 2006 a Milano Cortina 2026Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Arianna Fontana, record di medaglie Olimpiche per l'Italia: argento a Milano Cortina 2026 nei 500 m, 13 podi in carriera · Risultati short track oggi; Argento per la staffetta femminile nello short track: 14esima medaglia per Arianna Fontana, è record; Arianna Fontana, record di medaglie olimpiche: da Torino 2006 a Milano Cortina 2026; Arianna Fontana: Sono molto arrabbiata, la cinese mi ha sportellato alla grande. Medaglia sfumata nei 1000 metri di short track.
Arianna Fontana, segreti e curiosità: la collezione di scarpe col tacco, l'amore per la cucina, la promessa a MeloniDopo la 14esima medaglia va a caccia dell’ultimo titolo nella terribile gara dei 1500 dov’è campionessa europea ... corriere.it
Italia d’argento, Arianna Fontana nella storia: è l’atleta azzurra più medagliata alle OlimpiadiSecondo posto per le azzurre nella staffetta femminile 3000 metri short track a Milano Cortina. L'olimpionica italiana supera il record di Mangiarotti ... tuttosport.com
Venerdì spettacolo, a #MilanoCortina2026, con il ritorno in pista di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana. Da non perdere il debutto dello ski cross con la nostra Jole Galli. Tenetevi forte! Sito Ufficiale https://milanocortina2026.coni.it/it/ Segui Italia - facebook.com facebook
Arianna Fontana, come te nessuno mai x.com