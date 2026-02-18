Argento per la staffetta femminile di short track | Arianna Fontana con 14 medaglie è l' atleta italiana più medagliata di sempre

Il successo della staffetta femminile di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha portato l’Italia sul podio con l’argento. La gara si è svolta sotto gli occhi di migliaia di spettatori, con le atlete che hanno dato il massimo in una corsa combattuta. Arianna Fontana, con 14 medaglie olimpiche, ha consolidato il record come atleta italiana più medagliata di sempre. La squadra ha dimostrato grande determinazione, portando a casa un risultato che resterà nella memoria collettiva. La medaglia è stata la ciliegina su una giornata ricca di emozioni.

La pattinatrice, applaudita in tribuna dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha superato il record di 13 medaglie di Edoardo Mangiarotti. L'Italia vola a 26 medaglie, +6 da Lillehammer 1994 Un'altra giornata di emozioni indimenticabili alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 18 febbraio, L'Italia è medaglia d'argento nella staffetta dei 3000 metri dello short track con Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel. È la seconda medaglia di giornata dopo il bronzo di BarpPellegrino nella sprint dello sci fondo e la 26esima medaglia di questa indimenticabile edizione dei Giochi. Arianna Fontana ha conquistato una medaglia d'argento nella staffetta 3000 metri di short track ai Giochi Olimpici, diventando l'atleta italiana più medagliata di sempre. L'Italia conquista un'altra medaglia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, questa volta con l'argento nella staffetta femminile di short track. Arianna Fontana, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Sighel hanno conquistato la medaglia d'argento nella staffetta donne dei 3000 metri dello short track. Arianna Fontana è nella storia dello sport italiano: con l'argento conquistato nella staffetta di short track 3000 metri si è messa al collo la 14esima medaglia olimpica in carriera e stacca Edoardo Mangiarotti. Un'altra grandissima prova per Arianna Fontana. Per l'azzurra si tratta del 14° podio olimpico: un traguardo straordinario che la consacra come l'atleta italiana più medagliata di sempre, superando Edoardo Mangiarotti.