Arianna Fontana tutte le medaglie olimpiche | da Torino 2006 a Milano Cortina 2026

Arianna Fontana ha conquistato la sua 14esima medaglia olimpica, un record italiano, con l’argento nella staffetta 3000 metri di short track a Milano Cortina 2026. La vittoria si è svolta sotto gli occhi della premier Giorgia Meloni, durante la finale disputata sulla neve. Fontana, che ha iniziato la sua carriera a Torino 2006, ha battuto il precedente record di Edoardo Mangiarotti. La pattinatrice azzurra ha dimostrato ancora una volta la sua costanza e determinazione in una gara molto combattuta.

Arianna Fontana da record. Con l'argento vinto nella staffetta femminile 3000 m dello short track a Milano Cortina 2026, davanti agli occhi della premier Giorgia Meloni, la pattinatrice azzurra ha conquistato la sua 14esima medaglia olimpica, superando il primato di un altro grande atleta italiano, Edoardo Mangiarotti. "Non ho ancora capito cosa voglia dire. Ho dovuto prendermi 5 minuti per le tante emozioni che mi sono saltate addosso", ha dichiarato Fontana, dopo essere diventata l'atleta azzurra più premiata di sempre. A chi le chiedeva se fosse una medaglia diversa dalle altre, ha risposto: "Sicuramente sì".