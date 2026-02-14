Short track la batteria dell’Italia nella semifinale della staffetta femminile Torna Arianna Fontana

Arianna Fontana torna in pista per la staffetta femminile di short track, dopo aver saltato le ultime gare e portando con sé una grande esperienza. La squadra italiana si prepara a sfidare le avversarie nella semifinale, che si svolge oggi al Forum di Assago, dove gli atleti si confrontano in una corsa intensa e veloce.

Si torna a gareggiare quest’oggi al Forum di Assago, teatro dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nell’impianto meneghino non sono mancate le emozioni, così come le medaglie per l’Italia. Dopo le prime due giornate dedicate ai “pattini veloci”, il Bel Paese ha già arricchito il proprio medagliere con un oro e un argento, frutto del trionfo nella staffetta mista e del secondo posto nei 500 metri dell’intramontabile Arianna Fontana. Proprio parlando di staffette, oggi prenderà il via l’avventura del quartetto femminile. Una squadra che avrà ancora in Fontana il suo principale punto di riferimento e che, già dalla semifinale, sarà chiamata a esprimersi al massimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

Short track, la batteria dell’Italia nella semifinale della staffetta femminile si è conclusa con un sorpasso dell’Olanda, che ha preso il comando dopo una partenza sprint.

L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa volta con l’oro nella staffetta mista di short track.

