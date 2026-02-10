Fontana e Sighel in semifinale nella staffetta short track Paura Goggia cade in combinata | Volo in curva | cosa è successo 

Dopo un volo in curva durante la combinata di sci alpino, Sofia Goggia finisce a terra e si fa molta paura. La campionessa italiana è stata immediatamente soccorsa e portata via in ambulanza. Nel frattempo, in pista, Fontana e Sighel si qualificano per la semifinale nella staffetta short track, mentre nello sci di fondo Pellegrino punta a sorprendere. Giacomel, invece, si distingue nel biathlon, e nello slittino Hofer e Robatscher cercano di avvicinarsi al podio.

L'azzurro chiude penultimo nella batteria dominata dal norvegese Klaebo. Ora tocca a Federico «Falco» Pellegrino nella seconda ?Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 3'30"66 QErik Valnes (Nor) 3'30"85 (+0"19) QJules Chappaz (Fra) 3'30"92 (+0"26)Edvin Anger (Sve) 3'31"15 (+0"49)Elia Barp (Ita) 3'31"48 (+0"82)Johan Haeggstroem (Sve) 3'31"50 (+0"84) Elia Barp nella prima batteria, Federico Pellegrino nella seconda, Simone Mocellini nella terza e Simone Dapra nella quinta.  Si qualificano alle semifinali delle 13.09 i primi due di ogni batteria, più i due migliori tempi (lucky loser). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Fontana avanti nello short track. Fondo, siamo ai quarti. Brivido Goggia, cade in combinata | Il volo in curva: cosa è successo 

Questa mattina a Salt Lake City, nelle batterie degli short track, Federico Fontana ha conquistato l’accesso ai quarti di finale, lasciando intravedere un possibile passaggio in semifinale.

Fontana avanti nello short track. Sci di fondo, siamo ai quarti. Brivido Goggia, cade in combinata | Il volo in curva: cosa è successo 

Questa mattina si sono disputate le prove di short track e fontana ha conquistato un vantaggio importante.

