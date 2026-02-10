Fontana e Sighel in semifinale nella staffetta short track Paura Goggia cade in combinata | Volo in curva | cosa è successo

Dopo un volo in curva durante la combinata di sci alpino, Sofia Goggia finisce a terra e si fa molta paura. La campionessa italiana è stata immediatamente soccorsa e portata via in ambulanza. Nel frattempo, in pista, Fontana e Sighel si qualificano per la semifinale nella staffetta short track, mentre nello sci di fondo Pellegrino punta a sorprendere. Giacomel, invece, si distingue nel biathlon, e nello slittino Hofer e Robatscher cercano di avvicinarsi al podio.

L'azzurro chiude penultimo nella batteria dominata dal norvegese Klaebo. Ora tocca a Federico «Falco» Pellegrino nella seconda ?Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 3'30"66 QErik Valnes (Nor) 3'30"85 (+0"19) QJules Chappaz (Fra) 3'30"92 (+0"26)Edvin Anger (Sve) 3'31"15 (+0"49)Elia Barp (Ita) 3'31"48 (+0"82)Johan Haeggstroem (Sve) 3'31"50 (+0"84) Elia Barp nella prima batteria, Federico Pellegrino nella seconda, Simone Mocellini nella terza e Simone Dapra nella quinta. Si qualificano alle semifinali delle 13.09 i primi due di ogni batteria, più i due migliori tempi (lucky loser).

