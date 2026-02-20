Ariane 6 | Booster P160C +10% di potenza! L’Europa sfida lo spazio

L’Europa ha deciso di migliorare le performance del razzo Ariane 6 aumentando la potenza dei booster P160C del 10%. Questa modifica mira a rendere la campagna di lancio più efficace e competitiva sul mercato spaziale. Le aziende coinvolte stanno lavorando intensamente per integrare i nuovi motori, che potrebbero consentire payload più pesanti e lanci più frequenti. La sfida si gioca tutta sulla capacità di innovare in tempi rapidi.

