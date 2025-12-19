spazio un successo il lancio di due nuovi satelliti galileo con ariane 6

Roma, 19 dicembre 2025 – “Il 2025 segna tre decenni di programmi di navigazione europei e il lancio di successo di due nuovi satelliti Galileo è un altro momento di orgoglio e meritato in questa eredità”. Con queste parole il direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (ESA), Josef Aschbacher, ha accolto il successo del lancio dei satelliti Galileo SAT-33 e SAT-34, partiti il 17 dicembre dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, a bordo di un razzo Ariane 6. “Questa missione è una dichiarazione concreta di resilienza: oggi l’Europa è più forte di ieri”, ha affermato Aschbacher, intervenendo a un evento organizzato dalla Commissione UE a Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

