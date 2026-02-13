Argentina scoppia la protesta contro la riforma del lavoro di Milei | 37 fermati e quattro agenti feriti

Argentina, scoppia la protesta contro la riforma del lavoro di Milei: 37 fermati e quattro agenti feriti. Scontri davanti al Parlamento argentino durante il voto sulla legge di “modernizzazione del lavoro” voluta dal presidente Javier Milei, che ha scatenato manifestanti infuriati e tensioni tra polizia e dimostranti. Durante gli scontri, alcuni manifestanti hanno tentato di entrare nell’edificio, mentre le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni e manganelli. Tra i fermati ci sono anche alcuni attivisti che avevano cercato di bloccare l’accesso alla sede parlamentare. La protesta si è intensificata quando alcuni

Scontri davanti al Parlamento argentino durante il voto sulla legge di "modernizzazione del lavoro" voluta da Javier Milei: almeno 37 arresti e quattro agenti feriti. La legge prevede nuove regole su licenziamenti e limitazioni agli scioperi, oltre alla possibile di estendere la giornata lavorativa a 12 ore.