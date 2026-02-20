Arezzo emergenza a centrocampo Si blocca Mawuli | le scelte di Bucchi

Arezzo affronta un problema a centrocampo dopo che Mawuli si è fermato durante l’allenamento, creando preoccupazione tra i tifosi. La sua assenza potrebbe influenzare le prossime partite, soprattutto in vista della trasferta di Gubbio. Il tecnico Bucchi si trova a dover rivedere le scelte in mediana, mentre i giocatori cercano di recuperare al più presto. La squadra si prepara a gestire questa difficoltà, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio in campo nonostante le assenze. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Un’altra tegola: la trasferta di Gubbio si sta trasformando in una corsa a ostacoli per l’ Arezzo costretto a fare i conti con una serie di contrattempi che complicano i piani di Bucchi. Dopo lo stop di Ionita, ko domenica con uno stiramento che rischia di tenerlo ai box per un mese, è arrivata un’altra notizia pesante: si ferma anche Mawuli, il naturale sostituto del moldavo in mezzo al campo, uno di quelli su cui l’allenatore aveva costruito buona parte degli automatismi della manovra. Il centrocampista ghanese, reduce dalle cento presenze in amaranto festeggiate a Carpi, ha accusato un problema muscolare al gluteo e nei prossimi giorni verrà sottoposto a esami più approfonditi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

