Cremonese Inter i convocati di Nicola | emergenza a centrocampo e scelte obbligate

Nicola deve fare i conti con un centrocampo in emergenza. Per la partita contro l’Inter, il tecnico italiano ha chiamato pochi giocatori disponibili, costretto a fare scelte forzate. Diverse assenze complicano la formazione, e la Cremonese si prepara a scendere in campo con molte riserve. La sfida si prospetta difficile, con il mister che dovrà inventare soluzioni all’ultimo minuto.

Inter News 24 Cremonese Inter, ecco la lista dei convocati di Nicola: tante assenze a centrocampo e scelte obbligate per il tecnico italiano. La Cremonese si prepara a un test proibitivo allo stadio Zini contro la capolista Inter, guidata da Cristian Chivu. Il tecnico grigiorosso Davide Nicola, nonostante la caratura dell’avversario, cerca punti pesanti per la salvezza e può finalmente contare su una freccia in più nel suo arco: tra i convocati figura infatti il nuovo acquisto Milan Djuric, pronto a dare peso e centimetri all’attacco. La squadra dovrà però fare i conti con un’infermeria ancora affollata e l’assenza pesante di Barbieri per squalifica, obbligando Nicola a ridisegnare parte della formazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

La Cremonese si prepara alla partita contro l’Inter con qualche novità in attacco.

