L' Arezzo gioca a Guidonia Bucchi in emergenza per il ruolo di terzino destro

Questa mattina, Cristian Bucchi ha annunciato che l'Arezzo partirà alla volta di Guidonia senza alcuni giocatori chiave. De Col, Renzi e Iaccarino non sono ancora in condizioni di giocare, costringendo l’allenatore a rivedere i piani per la trasferta. Bucchi ha spiegato che dovrà improvvisare in difesa, cercando di coprire il ruolo di terzino destro con risorse interne alla rosa. La squadra si prepara a una partita difficile, con l’obiettivo di portare a casa punti importanti nonostante le assenze.

Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per Guidonia.ASSENTI - "De Col, Renzi e Iaccarino non stanno ancora bene. Meli invece non è convocato perché in uscita sul mercato. Stiamo valutando le condizioni di Coppolaro, ha un affaticamento e non c'è rimasto molto tempo.

