Aree rurali Pagliai | Collaborare per renderle luoghi di vita dignitosa e attrattiva per i giovani

Il contadino Pagliai denuncia che le aree rurali soffrono di spopolamento e di servizi ridotti. La causa principale è la fuga dei giovani verso le città, spinta dalla mancanza di opportunità lavorative e di infrastrutture adeguate. Molti villaggi stanno perdendo abitanti e le attività agricole sono sempre più difficili da mantenere. Per invertire questa tendenza, si propone di collaborare tra enti pubblici e privati. L’obiettivo è rendere le zone rurali più vivibili e attrattive per le nuove generazioni. Solo così si potrà fermare l’abbandono di questi territori.

Il presidente di Mcl Arezzo auspica una rete stabile tra istituzioni, imprese e terzo settore: "I nostri circoli punti di riferimento" Le aree rurali vivono una fase delicata: spopolamento, invecchiamento e riduzione dei servizi stanno erodendo la loro vitalità. Eppure, come emerso nel seminario internazionale di Studi Europei promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori, questi territori possiedono risorse preziose – ambientali, culturali, sociali – che possono diventare motore di sviluppo se istituzioni, imprese e terzo settore lavorano insieme. Su questo tema è intervenuto il presidente di Mcl Arezzo Maurizio Pagliai: "Quando parliamo di aree rurali che si svuotano, non possiamo limitarci a chiedere ai giovani di restare: dobbiamo creare le condizioni perché restare sia una scelta sensata, non un sacrificio.