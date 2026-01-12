 Arbitri la procura Figc chiede 13 mesi di inibizione per il presidente dell’Aia Zappi

La Procura della Figc ha richiesto 13 mesi di inibizione per Antonio Zappi, presidente dell’Aia, e 6 mesi per Emanuele Marchesi, in relazione a presunte pressioni sui vertici delle Serie C e D. La procedura riguarda eventuali comportamenti che potrebbero aver compromesso l’integrità delle decisioni arbitrali. La vicenda è ancora in fase di valutazione e non sono state ancora adottate decisioni definitive.

 La Procura della Figc ha chiesto 13 mesi di sospensione per il presidente dell’Aia, Antonio Zappi, e 6 mesi per Emanuele Marchesi, componente dell’Aia, per le presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Nel giudizio sportivo li vedono accusati di avere costretto alle dimissioni i dirigenti Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi per sostituirli con gli ex arbitri Daniele Orsato e Stefano Braschi. Se la richiesta di condanna verrà accolta Zappi decadrebbe dalla carica di numero uno dell’associazione italiana arbitri.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

