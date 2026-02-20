Apuane | Sole Vento e Turismo un Venerdì in Ripresa dopo la Tempesta

Le Apuane vivono un venerdì di rinascita grazie a un cielo sereno che sostituisce le piogge intense di ieri. La causa? l’arrivo di un fronte di alta pressione che ha dissipato le nuvole e portato vento più mite. Le imprese turistiche della zona si preparano a riprendere le attività dopo giorni difficili, mentre i visitatori iniziano a tornare in massa. Un risveglio del territorio che si spera continui, regalando nuove opportunità agli operatori locali e agli appassionati di escursionismo.

Sole Splendente sull’Apuane: Un Venerdì di Transizione tra Clima, Economia e Turismo. La provincia di Massa-Carrara si prepara ad accogliere un venerdì caratterizzato da un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un sole che scalderà un territorio in bilico tra le sfide economiche e la valorizzazione del suo patrimonio naturale. Dopo giorni di incertezza, l’arrivo di un’alta pressione porterà serenità nei cieli, influenzando positivamente settori chiave come il turismo e l’agricoltura, ma con un occhio di riguardo alle dinamiche ventose e alle condizioni del mare. Un Clima in Evoluzione: Dalle Temperature al Vento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Messina in ginocchio dopo la tempesta di vento, potenziato il Centro Operativo ComunaleMessina in ginocchio dopo la tempesta di vento, potenziato il Centro Operativo Comunale A seguito delle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno interessato la città nelle ultime ore, con violente raffiche di vento da burrasca a burrasca forte e forti mareggiate lungo le coste tirreniche, il Sindaco Federico Basile ha disposto con ordinanza sindacale n.

Dopo una parentesi mite tornano il vento e le piogge, ma il fine settimana sarà baciato dal soleIl vento e le piogge tornano in Sicilia a causa di una nuova perturbazione che si avvicina.

