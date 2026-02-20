Appuntamento a Londra | Piazza cruciale per la filiera

Il Regno Unito è al centro di un incontro a Londra, causato dalla crescente importanza del mercato britannico per i produttori italiani. La conferenza mira a rafforzare i legami commerciali tra le due nazioni, con particolare attenzione alle esportazioni di cibo e bevande. Le aziende italiane portano in regione prodotti di alta qualità, come formaggi e vini, che incontrano grande interesse tra i buyer locali. L’evento riunisce rappresentanti di aziende, importatori e operatori del settore horeca, pronti a discutere nuove opportunità di collaborazione. La giornata si conclude con una degustazione di prodotti italiani.

Il Regno Unito è uno dei Paesi di riferimento per i produttori italiani, sia per volumi che per valore, e un hub internazionale per buyer, importatori e operatori del settore horeca. Per questo, la prima tappa della piattaforma internazionale Wines Experience, in programma a Londra, il 26 e 27 aprile 2026 presso ExCeL London, rappresenta un momento strategico. L'edizione 2026 di Real Italian Wine & Food Experience, fiera che da oltre quindici anni è punto di riferimento per il trade britannico, si presenta con un format rinnovato, orientato al business e alla qualità delle relazioni, che vede la partecipazione di oltre 250 produttori del settore wine & food, selezionati per eccellenza delle materie prime e posizionamento premium, offrendo un contesto altamente qualificato per l'incontro con buyer internazionali.