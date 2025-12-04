Tabacco Coldiretti Filiera Italia | contratti filiera chiave per crescita e competitività

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - Rafforzare i contratti di filiera come vero presidio della sovranità produttiva nazionale: questo il focus dell'evento 'Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere', durante il quale è stato presentato il report del Centro Studi Divulga dedicato alla filiera tabacchicola italiana. Come si sottolinea in una nota, come già avvenuto in altri settori strategici analizzati da Coldiretti – dalle filiere cerealicole a quelle lattiero-casearie – i contratti di filiera si confermano uno strumento decisivo per assicurare stabilità ai redditi agricoli, investimenti condivisi in innovazione, garanzia di qualità e continuità occupazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tabacco, Coldiretti/Filiera Italia: contratti filiera chiave per crescita e competitività

