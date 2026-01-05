Regione variazione al Bilancio di previsione a favore di sanità lavoro e istruzione

Il 30 dicembre, la Giunta regionale ha approvato una variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 e al relativo documento tecnico. La modifica riguarda principalmente investimenti e risorse destinati a sanità, lavoro e istruzione, confermando l’impegno dell’ente nel rafforzare questi settori fondamentali per la comunità. Questa variazione si inserisce nel quadro di una pianificazione finanziaria volta a garantire servizi efficaci e sostenibili nel prossimo triennio.

Alla fine dell'anno appena trascorso, il 30 dicembre, la Giunta regionale ha approvato una variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027. Si tratta di una variazione prevista per entrate derivanti da assegnazioni.

