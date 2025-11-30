Approvata variazione di bilancio e targa per Teresa Mattei
Dall’approvazione della variazione del bilancio in Consiglio comunale dalla maggioranza (centro sinistra) con il voto contrario delle opposizioni (centrodestra) alla scoperta della nuova targa in piazza delle Erbe dedicata alla mamma partigiana Teresa Mattei dagli studenti dell’Istituto Folgore con il sindaco Andrea Marrucci (foto) nella giornata della festa Toscana. Un Consiglio comunale e memoria. Fra le pieghe della variazione di bilancio si trovano "maggiori risorse per turismo e contributi da enti, dicono in una nota, incremento del gettito dell’imposta di soggiorno di circa 100 mila euro, l’andamento turistico per la qualità dell’accoglienza e dei servizi rivolti a residenti e visitatori per oltre 500 mila euro provenienti dalla rete dei musei civici, dai parcheggi, i bus turistici, dalla farmacia comunale ecc da investite per la manutenzione, il decoro urbano e in ogni attività volta a rendere la città sempre più accogliente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
