Appalto per i sacchi Gelsia imprenditore assolto in Appello

L’imprenditore è stato assolto in appello nel caso relativo all’appalto di 2 milioni di euro di Gelsia Ambiente, legato ai sacchi con tecnologia RFID per la raccolta rifiuti in Brianza. La causa è l’accusa di aver partecipato a un procedimento irregolare per ottenere il contratto. Durante il processo, sono emersi dettagli sull’utilizzo di sacchi innovativi e costosi, destinati a migliorare la gestione dei rifiuti. La sentenza definitiva ha chiarito la mancanza di prove contro l’imprenditore, che ora può tornare alla sua attività.

Assolto in Appello anche l'imprenditore per l'indagine sull'appalto da 2 milioni di Gelsia Ambiente sui futuristici sacchetti con identificazione a radiofrequenza per la raccolta dei rifiuti in Brianza. Cosimo Damiano Sfrecola, di Barletta, per questa inchiesta della Procura per corruzione nel 2021 era finito ai domiciliari e poi era stato condannato dal Tribunale di Monza nel novembre del 2024. Ora i giudici milanesi l'hanno assolto "per non avere commesso il fatto" dopo il ricorso presentato dagli avvocati Roberto Eustachio Sisto e Federico Cerqua. Nel 2024 la Corte di Appello di Milano aveva assolto anche l'ex dg di Gelsia Ambiente, Antonio Capozza, che era stato condannato dal Tribunale di Monza, ma non per corruzione.