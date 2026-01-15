Farmaco nella tisana per far abortire la ex compagna | assolto in Appello l’imprenditore brianzolo

Un imprenditore brianzolo è stato assolto in Appello dall’accusa di aver somministrato un farmaco in una tisana per indurre un aborto alla sua ex compagna. La condanna iniziale di sei anni di reclusione è stata annullata, confermando l’assenza di responsabilità penale nel caso. La vicenda ha attirato l’attenzione sul tema delle procedure giudiziarie e delle accuse di natura farmacologica.

Monza, 15 gennaio 2026 – Era stato condannato dal Tribunale di Monza a 6 anni di reclusione con l'accusa di avere fatto abortire la sua compagn a mescolando un farmaco in una tisana e in un bicchiere di acqua di cocco che le aveva offerto a casa sua. Ma per la Corte di Appello di Milano la prova non è certa e per questo è arrivata l'assoluzione per un 55enne brianzolo, facoltoso mobiliere vedovo e con figli grandi, imputato di interruzione non consensuale di gravidanza. Monza, 55enne accusato di aver fatto abortire la compagna con una tisana: il pm chiede 6 anni di carcere Il farmaco contestato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Farmaco nella tisana per far abortire la ex compagna: assolto in Appello l’imprenditore brianzolo Leggi anche: Assolto l’imprenditore Sebastiano Scuto: per la Cassazione il reato è prescritto Leggi anche: Ricettazione fallimentare, assolto imprenditore Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. PICCOLI RIMEDI CASALINGHI CONTRO I MALANNI STAGIONALI TISANA CONTRO IL FREDDO (circolazione + gola) • acqua • zenzero fresco • limone • un pizzico di pepe nero • un cucchiaino di miele (a fuoco spento) Scalda, profuma e stimola la periferi facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.