Desio appalto sospetto su Gelsia Ambienti | assolto l’imprenditore Cosimo Sfrecola

A Desio, l’imprenditore Cosimo Sfrecola è stato assolto in appello dopo essere stato coinvolto in un’indagine su un appalto da 2 milioni di euro di Gelsia Ambiente. L’indagine riguardava un progetto innovativo per la raccolta dei rifiuti tramite sacchetti a radiofrequenza, che aveva suscitato sospetti di irregolarità. Sfrecola aveva subito un procedimento legale, ma la sentenza definitiva ha confermato la sua innocenza. La questione aveva attirato l’attenzione di molti residenti e operatori del settore ambientale. La decisione mette fine a un lungo procedimento giudiziario.

Desio (Monza Brianza), 19 Febbraio 2026 - È stato assolto in Appello, anche l'imprenditore coinvolto nell'indagine sull' appalto da 2 milioni di euro di Gelsia Ambiente sui futuristici sacchetti con identificazione a radiofrequenza per la raccolta dei rifiuti in Brianza. Cosimo Damiano Sfrecola, di Barletta, nel 2021 era finito ai domiciliari per corruzione e poi era stato condannato dal Tribunale di Monza nel novembre del 2024. Ora i giudici milanesi del secondo grado di giudizio l'hanno assolto "per non avere commesso il fatto " dopo il ricorso presentato dagli avvocati Roberto Eustachio Sisto e Federico Cerqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Desio, appalto sospetto su Gelsia Ambienti: assolto l’imprenditore Cosimo Sfrecola "Appalto pilotato all'aeroporto", assolto nonostante la prescrizione l'ex direttore della Gesap Carmelo SceltaCarmelo Scelta, ex direttore generale della Gesap, è stato assolto dall'accusa di aver pilotato un appalto all'aeroporto di Palermo, anche se il processo si è concluso con la prescrizione. Il delitto irrisolto di Cosimo d’Errico a Entratico, l’indiano assolto è stato risarcito: “Non ci sono prove che sia stato lui a ucciderlo”Il caso del delitto di Cosimo d’Errico, insegnante di chimica a Bergamo, rimane irrisolto dalla sua uccisione nel 2018. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Anche nel 2025, diversi Comuni della Lombardia serviti da Gelsia Ambiente si distinguono per una gestione sostenibile dei rifiuti. Sono 12 i Comuni Ricicloni premiati da Legambiente Lombardia per aver prodotto meno di 75 kg per abitante all’anno di rifiuto facebook