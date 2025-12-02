Ferrara truffa online da 14.000 euro a una donna | come ci è riuscito il finto ispettore di Polizia
Individuato a Ferrara il responsabile di una truffa informatica: la Polizia recupera e restituisce 14.000 euro a una cittadina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Da inizio anno i militari del 112 hanno effettuato 288 incontri nei luoghi di maggior aggregazione di persone in età vulnerabile della provincia di Ferrara - facebook.com Vai su Facebook
“Non Ci Casco”: la campagna informativa contro le truffe del Comune di Ferrara fa tappa ad Aguscello Vai su X
Ferrara, truffa online da 14.000 euro a una donna: come ci è riuscito il finto ispettore di Polizia - Individuato a Ferrara il responsabile di una truffa informatica: la Polizia recupera e restituisce 14. Lo riporta virgilio.it