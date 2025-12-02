Ferrara truffa online da 14.000 euro a una donna | come ci è riuscito il finto ispettore di Polizia

Notizie.virgilio.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Individuato a Ferrara il responsabile di una truffa informatica: la Polizia recupera e restituisce 14.000 euro a una cittadina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

ferrara truffa online da 14000 euro a una donna come ci 232 riuscito il finto ispettore di polizia

© Notizie.virgilio.it - Ferrara, truffa online da 14.000 euro a una donna: come ci è riuscito il finto ispettore di Polizia

Altri contenuti sullo stesso argomento

ferrara truffa online 14000Ferrara, truffa online da 14.000 euro a una donna: come ci è riuscito il finto ispettore di Polizia - Individuato a Ferrara il responsabile di una truffa informatica: la Polizia recupera e restituisce 14. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Truffa Online 14000