Anziano truffato lancia 21mila euro dalla finestra al finto carabiniere | arrestato un 30enne

Un anziano, vittima di una truffa telefonica, ha lanciato 21.000 euro dalla finestra credendo di aiutare un falso carabiniere. L'episodio è avvenuto dopo una telefonata in cui una donna, fingendosi la figlia, ha riferito di aver causato un incidente mortale e di essere in pericolo di arresto. La truffa si è conclusa con l'arresto di un 30enne.

Tutto è iniziato con una telefonata: una donna, spacciandosi per la figlia dell'anziano, ha raccontato in lacrime di aver causato un grave incidente stradale con una vittima mortale e di rischiare l'arresto immediato.

