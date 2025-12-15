Dai ciliegi al pronto soccorso | lo strano accostamento di Rapinese e la replica di Asst Lariana

A Como, il dibattito sul taglio dei ciliegi ha acceso le polemiche tra politica e cittadini. Mentre si susseguono proteste e prese di posizione, la replica di Asst Lariana e le dichiarazioni di Rapinese hanno aggiunto un'ulteriore sfumatura a questa controversia, che coinvolge anche questioni di salute e tutela ambientale.

Da settimane a Como si discute del taglio dei ciliegi e la politica, con partiti di diversi orientamenti, ha espresso perplessità, organizzato sit-in e prese di posizione per impedirne l’abbattimento.Negli stessi giorni, secondo quanto riportato in un post Facebook dal sindaco di Como Alessandro. Quicomo.it

ciliegi pronto soccorso stranoRapinese alle opposizioni: “Negli ospedali anziani lasciati per giorni come bestie, ma loro pensano ai ciliegi” - "I ciliegi di via XX Settembre sono diventati una battaglia politica, mentre anziani malati abbandonati per giorni al pronto soccorso ... espansionetv.it