Finto carabiniere truffa un’anziana derubandola di 15mila euro di monili d’oro | condannato

ANCONA – In due, entrambi di 46 anni, erano stati arrestati dai carabinieri per una truffa ad una anziana, a Torrette. Insieme alla polizia locale i militari erano riusciti a bloccarli prima della fuga, trovandolo in possesso ancora della refurtiva: 15mila euro di gioielli. Era il 4 novembre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

