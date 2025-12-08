L' autunno lascia spazio all' anticiclone che riporterà un clima stabile e mite

L'autunno si conclude con l'arrivo di un anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e temperature miti. Questa settimana sarà caratterizzata da giornate soleggiate e assenza di perturbazioni, offrendo un clima piacevole e favorevole alle attività all'aperto.

Sarà una settimana caratterizzata da un clima stabile e mite grazie al ritorno di un anomalo anticiclone.È quanto dice il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: «Un robusto e molto mite anticiclone, nel corso della nuova settimana, si impossesserà di buona parte dell’Europa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

