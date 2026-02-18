Anteprima Dynamite 18 febbraio 2026 | match card e sorprese in arrivo

Nella notte, a Sacramento, la AEW trasmette un nuovo episodio di Dynamite, portando sul ring numerosi incontri emozionanti. Tra le sorprese più attese, c’è il ritorno di una star molto amata, che potrebbe cambiare gli equilibri della serata. La card della serata include anche un match di coppia che ha già fatto discutere tra i fan. Gli spettatori attendono con curiosità le mosse più imprevedibili dei wrestler, mentre l’atmosfera si scalda nell’Memorial Auditorium. La serata promette molte emozioni e colpi di scena.

Il prossimo grande evento della federazione si terrà nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo, presso la Crypto.com Arena di Los Angeles, con uno spazio dedicato a nuove sfide e progressioni delle trame principali. Una svolta decisiva segna l'orizzonte del wrestling in italia: la WWE ufficializza Clash in Italy, il primo premium.

Anteprima SmackDown del 6 febbraio 2026: match e sorprese in arrivoQuesta sera a Charlotte va in scena un’altra puntata di SmackDown.

Risultati AEW Dynamite dell'11 febbraio 2026: match e sorpreseL’11 febbraio 2026, AEW Dynamite ha attirato l’attenzione dei fan con una serata ricca di incontri e colpi di scena.

